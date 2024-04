Muestran videos de la erupción volcánica en Indonesia, vista desde el espacio 

El satélite meteorológico Himawari-9, operado por la Agencia Meteorológica de Japón, captó la potente erupción explosiva del volcán Ruang, que se produjo en Indonesia la noche del miércoles.

An explosive eruption of the Ruang volcano occurred just hours ago in Indonesia.

Otro video muestra enormes cantidades de ceniza y dióxido de azufre brotando del volcán y elevándose a gran altura en la atmósfera.

Ash and sulfur dioxide blasts from the Ruang volcano following its explosive eruption earlier today, climbing thousands of feet into the atmosphere. pic.twitter.com/cYxPkqAPqB

— CIRA (@CIRA_CSU) April 17, 2024