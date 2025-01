Hoy en día es más difícil que nunca identificar las fotos falsas. Hace 120 años tenían el mismo problema

Alterar cualquier cosa es tremendamente sencillo. Hace no tanto tiempo debíamos tener conocimientos de herramientas como Photoshop para alterar una imagen. Ahora no sólo hay decenas de herramientas gratuitas que permiten cambiar a placer cualquier elemento de una fotografía, sino que los propios móviles crean imágenes falsas con momentos que nunca pasaron.

Las fake news están a la orden del día y hasta hay medios que, gracias a la IA, han sido descubiertos publicando artículos con redactores falsos. Pero… ¿y si te dijera que eso de las imágenes retocadas no es nuevo? De hecho, tiene más de un siglo y en Estados Unidos se intentó detener la edición de fotografías. La historia es curiosa y el precedente habría sido devastador para la actualidad.

¡Manipulación! La cámara oscura tenía unos 300 años, pero no fue hasta principios de 1800 cuando, gracias a los daguerrotipos, pudimos capturar realmente imágenes. Demos un salto en el tiempo, hasta 1897. La fotografía como tal no tenía tanto tiempo, pero ya se había encontrado el modo de manipular las imágenes.

«El viejo dicho de que «las fotografías no mienten» debe pasar a formar parte del creciente conjunto de ideas desmentidas. Puede que fuera cierto cuando la fotografía era nueva y poco desarrollada, pero el hecho es que, en la actualidad, las fotografías pueden y son manipuladas para mentir con gran frecuencia y facilidad. Los métodos mediante los cuales se logra este resultado son más variados y extensos de lo que la mayoría de las personas sospecha. El retoque en su forma más simple, como suavizar las imperfecciones de la tez, es bien conocido por todos, pero no es tan ampliamente entendido que incluso la forma de los rasgos puede alterarse con un trabajo hábil sobre el negativo».

«Las líneas de la figura también se cambian con frecuencia. El escritor ha visto y comparado la prueba original y la imagen final de una actriz famosa por su belleza. En la prueba, aparecen huecos en el cuello, y las líneas de los hombros, aunque gráciles, dejan algo que desear en cuanto a redondez y simetría perfectas. La fotografía final muestra una transformación. Los huecos han desaparecido y las irregularidades de las líneas de los hombros se han convertido en curvas de perfecta belleza. Sin duda, es una mentira, pero una mentira agradable y satisfactoria».

Esta escena nunca se dio. El fotógrafo Frank Hurley unió tres negativos para realizar la composición. ¿Su justificación? La Primera Guerra Mundial era tan inmensa que era complicado de explicar con una foto normal y corriente

Las dos «mentiras». Entre muchas comillas. En el artículo se habla de retocar, directamente, la fotografía, pero también de los trucos de perspectiva, como el usado por pescadores que colocan un pez en primer plano mientras ellos están más alejados, como dando a entender que han capturado un ejemplar enorme.

Detalla cómo es el proceso de «manipular» la imagen para, colocando a cierta distancia del objetivo los objetos, el resultado sea algo totalmente distinto a la realidad. Visto desde el prisma de estos casi 150 años, es casi tierno comprobar con las ediciones fotográficas tan rudimentarias con las que se asombraban. Totalmente lógico, por otra parte, porque era la tecnología de la época y algo totalmente nuevo.

La foto de Taft se ha seguido compartiendo. Hay quien se apiada del carabao y quien explica que es un montaje.

¡Arre, carabao! Los primeros años del siglo XX fueron el paraíso de las fotos falsas. ¿Los objetivos? Presidentes de naciones, o futuros presidentes. Un ejemplo es el de William Howard Taft, el que se convertiría en el presidente vigesimoséptimo de Estados Unidos, pero que en su día fue fotografiado encima de un carabao, cuando era gobernador civil de Filipinas. El problema es que Taft, de más de 150 kilos de peso, nunca montó un carabao (que se sepa).

¿Qué ocurrió? Pues que lo que realmente había montado Taft era un caballo y se realizó un montaje recortando al futuro presidente y pegándolo a lomos de un carabao. En un análisis de las fotografías se puede observar que la pose es idéntica. Y sí, podría posar genial, pero es raro que la ropa tenga los mismos pliegues y todo sea exactamente igual.

A la izquierda, en el carabao. A la derecha, la fotografía original en un caballo

Más de un siglo de recorrido. La foto del carabao tenía un significado político (Filipinas quería la independencia y el carabao es su animal nacional), pero no fueron las de presidentes no fueron las únicas fotografías retocadas: también se utilizaban, en algunos casos, para chantajear (con imágenes falsas de desnudos de señoras de la alta sociedad) o maquillar la realidad, como vimos al comienzo de este texto.

Una muy curiosa fue la de Teddy Roosevelt. En 1912, de cara a las elecciones, una firma de fotografía norteamericana creó un tríptico para el New York Tribune en el que cada uno de los candidatos montaba el animal representativo de su partido. Taft en un elefante, Woodrow Wilson en un burro y Roosevelt en un alce.

Era, como decimos, un tríptico, pero en algún momento de la historia la imagen de Roosevelt se separó de la de los otros dos candidatos y voló a sus anchas. Hay que reconocer que el montaje estaba muy, muy bien hecho. Las sombras y algunos elementos no coincidían, pero el resultado era asombroso.

Es la guerra. Tras ver la foto de Roosevelt, sólo puedo preguntarme si la gente de la época se daría cuenta de que era falsa. Si aún hoy, con el ojo más crítico que tenemos, nos pueden colar bulos, en 1912, con la edición fotográfica sin tanto recorrido y con unas imágenes que no llegaban a tanta gente (y, por tanto, era más difícil que alguien las desmintiera), debía ser un festival de las fake news.

Un senador pensó lo mismo. Henry Cabot Lodge se molestó cuando vio un montaje de su persona junto a otro individuo que no conocía y preparó un proyecto de ley el 29 de julio de 1912. ¿El título? «Prohibir la realización, exhibición o distribución de fotografías fraudulentas».

No cuajó. Como leemos en Techdirt, el resultado no fue positivo. La ley quería que hacer, vender, publicar o mostrar cualquier fotografía fraudulenta o que pretendiera ser una fotografía de alguien que no hubiera dado consentimiento fuera ilegal. La violación de esto llevaría a una condena de hasta seis meses de cárcel o una multa de 1.000 dólares. Ajustado por inflación, casi 32.000 dólares.

Varios artículos de periódico se hicieron eco tanto de esto como de acontecimientos como que el propio Taft prohibió las fotografías que lo mostraban estrechando manos de gente que no estuviera en el momento de captura de esas fotografías. Los montajes, vaya. Roosevelt también fue objeto de estas fotos varias veces, más allá de la del alce.

Pero bueno, al final, y pese al revuelo, la ley no salió adelante. No sólo la comunidad fotográfica arqueó la ceja cuando se enteró, sino que, directamente, no se votó en el senado.

Y si… La tecnología siguió su curso sin un límite más allá del moral. Y no sólo la fotografía, también el vídeo (¿recuerdas la crisis de los deepfakes?) y, si bien hemos empezado ahora a legislar sobre esto, sobre todo porque los vídeos porno con caras de jóvenes eran inadmisibles, la realidad podría haber sido muy diferente si la ley de Cabot hubiera salido adelante.

El problema principal de la misma es que era demasiado difusa, tocaba muchos palos y no concretaba demasiado, pero no deja de ser curioso que, salvando las distancias, hace más de un siglo ya estuvieran preocupados por las imágenes falsas. Y eso que no tenían una inteligencia artificial como Grok, que parece no tener filtro alguno.