Estuve a punto de chocar con «orbes metálicos» durante un vuelo, dice excomandante de la NASA

El exastronauta de la NASA Leroy Chiao, quien fue comandante de la décima expedición a la Estación Espacial Internacional (2004-2005), reveló que mientras pilotaba en agosto pasado su avioneta privada sobre Texas (EE.UU.) estuvo a punto de colisionar con dos «orbes o esferas metálicas».

«Estaba a unos 9.000 pies de altura (más de 2.700 metros) cuando de repente, de la nada, estos dos grandes orbes metálicos, de unos tres pies (91 centímetros) de diámetro cada uno, pasaron zumbando uno encima del otro por el lado izquierdo de mi avión, justo debajo», detalló la semana pasada en una entrevista con el canal NewsNation.

Chiao afirma que vio los objetos «solo por un segundo» y ni siquiera tuvo la oportunidad de asustarse. «Podría haber resultado mal si me hubieran golpeado», añadió, apuntando que los dos orbes no aparecieron en el radar de su avión ni el control aéreo le comunicó de su presencia. Además, dijo que aunque no sabe lo que eran, su primera suposición es que se trata de «algún tipo de programa militar, un dron de algún tipo».

El exastronauta comentó asimismo la reciente aparición de supuestos drones sobre Nueva Jersey y otros estados del noreste de EE.UU., y afirmó que es «difícil de creer» que las autoridades estadounidenses no sepan lo que está pasando ahí.

Desde mediados de noviembre, muchos residentes de Nueva Jersey están desconcertados por avistamientos inexplicables de lo que parecen ser drones.

La semana pasada, las autoridades federales estadounidenses declararon que no han identificado «nada anómalo» ni hallado ningún riesgo para la seguridad nacional o pública que provenga de los múltiples drones avistados en el espacio aéreo del país. En un comunicado, reconocieron las preocupaciones de muchos ciudadanos por los objetos voladores que cruzan el cielo sobre ellos de día y de noche. No obstante, afirmaron que se trata de «una combinación» de legítimos drones comerciales, drones de aficionados y drones de los servicios de orden público, así como aviones o avionetas, helicópteros y también estrellas que han sido tomados erróneamente por drones.