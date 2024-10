El plátano pegado a la pared que dividió al mundo del arte, va a subasta por 1 millón de dólares

Una de les tres ediciones de ‘Comediante’ (2019), obra del artista italiano Maurizio Cattelan que consiste en un plátano pegado con cinta adhesiva a una superficie, saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre en la casa de subastas Sotheby’s, en Nueva York (EE.UU.).

La obra, cuyo precio se estima en entre 1 y 1,5 millones de dólares, causó revuelo en la feria Art Basel Miami Beach, celebrada en 2019, y rápidamente se hizo viral como símbolo del absurdo del mercado del arte contemporáneo, informa The Art Newspaper.

«Si en el fondo, ‘Comedian’ cuestiona la noción misma del valor del arte, entonces subastar la obra este noviembre será la realización definitiva de su idea conceptual esencial: el público tendrá por fin la palabra para decidir su verdadero valor», comentó David Galperin, jefe de arte contemporáneo de Sotheby’s en las Américas.

‘Comedian’, que ha sido expuesta en ciudades como Londres (Reino Unido), París (Francia) o Hong Kong (China), se venderá en la subasta The Now and Contemporary, donde la obra más más valiosa anunciada hasta ahora es ‘L’empire des lumières’ (1954), del pintor belga René Magritte, que se espera que sea vendida por más de 95 millones de dólares.