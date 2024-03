El jefazo de Android y el futuro del OS más utilizado del mundo: «Con 3.000 millones de usuarios tienes que ser responsable»

Sameer Samat se unió a Google hace más de 15 años y es, con el permiso de Hiroshi Lockheimer y Dave Burke, el gran jefazo de Android. Su título es el de vicepresidente del ecosistema Android y Google Play. Durante el pasado Mobile World Congress lo vimos paseándose por múltiples stands, echando un vistazo a las novedades de Samsung en inteligencia artificial o el proyecto de Xiaomi con su coche eléctrico. Android va más allá del móvil y Samat es muy consciente de ello.

Qué mejor ocasión que la gran feria de tecnología de Barcelona para aprovechar y hablar con él. Android es el sistema operativo más utilizado del mundo y desde Xataka hemos podido conocer la visión de Samat sobre la IA y la relación de Google con el resto de fabricantes Android.

Graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de San Diego, Sameer fundó su propia empresa de software, Mohomine, que posteriormente fue comprada por Kofax. Aquello fue antes de entrar en Google, donde inicialmente lideró los equipos de Google Shopping y Travel. Tras aquello pasó a ser responsable de Google Play, WearOS, mensajes y finalmente de todo el ecosistema de productos de Android.

Sameer es un hombre tranquilo. Se muestra cercano y se nota que lleva mucho tiempo con el equipo de Android. Como viejo usuario de Android que soy, no puedo evitar preguntarle también por el pasado. De aquella época donde Android eran postres deliciosos y los Nexus eran una compra super recomendable.

De los Nexus a los Pixel

Mi primer Android fue un HTC Desire. Era básicamente como un Nexus One, pero con mejor hardware. Ahora con los Pixel ya no hay esa similitud si nos fijamos en los Samsung, Xiaomi o Honor. Cuando veo los Pixel no tengo claro que sean la principal referencia en el ecosistema Android.

Gracias por llevar tanto tiempo con Android y recordar esos detalles. Es una buena reflexión. Uno de los puntos fuertes de Android siempre ha sido su diversidad. Hay un conjunto de grandes dispositivos que tienen éxito en diferentes regiones. Muchas de las grandes innovaciones llegan primero a Android. Desde los plegables hasta el 5G. Android es el primer ecosistema para todas estas innovaciones. Cuando hablamos de ser referentes pienso en cómo podemos hacer avanzar la plataforma.

En el pasado usamos los Nexus no solo para asegurarnos que el sistema fuera más avanzado, sino para ver cómo se mostraba Android realmente en un dispositivo. Queríamos asegurarnos de sentir en primera persona la necesidad de refinar los detalles cuando entregas un producto final a alguien. No es lo mismo hacer el código de Android y entregarlo de manera abierta que tener tú mismo la necesidad de crear un producto con todo lo que eso conlleva. Por supuesto, ahora con el equipo de Pixel nos pasa lo mismo.

Pero no solo con los Pixel. También colaboramos con otros fabricantes como Samsung. Por ejemplo con el lanzamiento de ‘Circle to Search’. Lo hemos desarrollado para los Pixel y los S24 de manera conjunta. A la hora de hacer avanzar el ecosistema, no creo que tengamos que hacerlo con un dispositivo u otro solo.

Creo que Pixel ha liderado el ecosistema en muchos sentidos. Te daré un ejemplo: la cámara. Cuando el Pixel sacó su cámara al mercado no tenía el mejor sensor, pero tenía consigo un conjunto de tecnologías para el procesamiento de imágenes, software y algoritmos que realmente llevaron las cámaras de Android al siguiente nivel. Creo que eso realmente mostró al ecosistema de Android hacia dónde se podría ir con la cámara. Ahora tienes teléfonos como el nuevo Xiaomi 14 Ultra que hemos visto en este MWC o los Samsung, muchos tienen cámaras increíbles. Creo que Pixel ayudó a impulsar mucho de esto.

También creo que con Tensor se está haciendo algo similar. Estamos construyendo hardware especializado para IA que realmente permite diferentes experiencias. No creo que estos avances sean propios de un solo fabricante, pero sí creo que el equipo de Pixel está haciendo muy buen trabajo en mostrar el camino en distintos áreas extremadamente importantes para el futuro de los smartphones.

Este año una de vuestras novedades es ‘Rodea para buscar’. Lo hemos visto en los Pixel y en los Samsung. ¿Va a llegar a más fabricantes? ¿De qué depende que ciertas implementaciones solo lleguen a ciertas marcas?

Nos asociamos con ellos para hacer esto. No tengo nada por el momento para anunciar, pero nuestro objetivo es claramente que esta función esté disponible para más usuarios. Ahora estamos enfocados en los dispositivos Samsung y Pixel pero lo expandiremos a una mayor cantidad de dispositivos. De hecho ya Samsung ha anunciado que lo va a llevar a más modelos. A lo largo del año traeremos novedades.

Me alegra que una de las mejoras esté siendo el aumento de los años de actualizaciones de sistema asegurados, con hasta siete en el caso de marcas como Samsung. ¿Creéis que el resto de fabricantes lo va a aumentar también?

Sí lo creo. Comenzamos a verlo con los dispositivos premium porque los consumidores que quieren un dispositivo así quieren que les dure mucho tiempo. Al final están gastando mucho dinero en ello. Por esto mismo quieren que además de recibir muchos años de actualizaciones, también quieren que sea reparable. Que se pueda cambiar la pantalla o la batería. La longevidad de un dispositivo es una consideración importante para los consumidores y por esto mismo creo que el resto de fabricantes también va a ir en esta dirección.

¿Solo en la gama alta?

La forma en que lo veo es que cada vez es más habitual ver el buque insignia que se vendió el año pasado también se vende este año. Y luego también al año siguiente. De alguna manera lo que está sucediendo es que estos dispositivos top están viviendo más tiempo. Aunque cada año haya un nuevo modelo, el antiguo flagship baja de precio y se sigue vendiendo. Con los años de actualizaciones veremos que este proceso se alarga.

Pero eso es una justificación puramente económica. ¿Hay alguna limitación o aspecto relacionado con el software y el hardware para que no se ofrezca en la gama baja?

Un momento que tarde o temprano iba a llegar: la IA se apodera de Android

Toca hablar de IA. Seguro que tenéis muchas novedades, pero me gustaría preguntarte sobre ellos en otros términos. Android es de código abierto pero muchas funciones son propias vuestras. Con la IA teniendo cada vez más peso, parece como si la parte de código abierto de Android pudiera pasar a un segundo plano.

No creo que sea así. Android siempre ha sido un sistema abierto y esa es nuestra filosofía. Desde el punto de vista de la IA además probablemente habrás visto que hemos proporcionado un nuevo modelo de código abierto. Queremos seguir haciendo esto.

Intentamos asegurarnos que nuestros modelos se implementen correctamente porque estos requieren de una cantidad significativa de memoria en el dispositivo. Si cada aplicación tuviera un modelo resonante, el dispositivo tendría mucha presión. Por ello hemos lanzado AI Core. Y dentro está Gemini Nano, que permite el acceso local, seguro y eficiente en memoria desde múltiples aplicaciones.

Tenemos planes para permitir que los desarrolladores puedan ajustar estos modelos de IA.

Consideramos que este proceso es muy importante a nivel técnico. Tener muchos modelos diferentes disponibles y personalizados es bueno, pero por otro lado tenemos que asegurarnos que esto no afecte a la salud del dispositivo. Tenemos planes para el futuro para permitir que los desarrolladores puedan ajustar las ponderaciones de estos modelos. Planes para permitir una mayor personalización y ajustarlos como un elemento más. Es una forma de abrir la IA al consumidor.