El actor que da voz a Bob Esponja confirma que el personaje animado es «autista»

Tom Kenny, el actor y comediante de 62 años que le da voz al personaje animado de Bob Esponja, confirmó recientemente en la Motor City Comic Con 2024, celebrado en Detroit (EE.UU.), que el personaje animado es «autista», según un video compartido en la plataforma Youtube por el creador de contenido del canal Big Blue Glasses.

«Bob Esponja también está en el espectro, como personaje», señala el actor estadounidense en el video. «En la última convención que hice en McAllen, Texas, fue la primera vez que me hicieron esta pregunta», continuó. «Una persona que obviamente estaba dentro del espectro se me acercó y me dijo: ‘Tengo una pregunta para ti, Tom Kenny. ¿Bob Esponja es autista?'», comentó Kenny. «Le dije: ‘Sí, claro. Por supuesto que lo es'», recordó el comediante. «Le dije: ‘¿Sabes qué? Ese es su superpoder, de la misma manera que ese es tu superpoder'».