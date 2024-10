Día internacional del Chef, 20 bonitas frases para dedicar este 20 de octubre

Hoy 20 de octubre celebramos el Día Internacional del Chef y para que el festejo sea en grande, te damos 20 bonitas frases para dedicar.

Frases con las que cualquier chef se sentirá halagado ante su noble y deliciosa profesión, así como más motivado.

Por lo que si tienes un amigo o familiar chef, presta atención que estas 20 bonitas frases se las podrás dedicar hoy 20 de octubre por el Día Internacional del Chef.

La mejor felicitaciones para hoy 20 de octubre en el Día Internacional del Chef llegarán con estas 20 bonitas frases para dedicar que aquí te tenemos:

“No puedes cocinar si no te gustan las personas”. Joel Robuchon

“Las recetas no funcionan a menos que utilices tu corazón”. Dylan Jones

“Si quieres ser un gran chef, tienes que trabajar con grandes chefs. Y eso fue exactamente lo que hice”. Gordon Ramsey

“La gastronomía es el arte de usar los alimentos para crear felicidad”. Theodore Zeldin

“Se cocina para el alma, no para el ego”. Donato De Santis

“Saborear un platillo debe ser memorable”. Alain Ducasse

“Cocinar es un proceso basado en la observación, el cual no puedes realizar si estas completamente enfocado en la receta”. Alton Brown

“Comer es uno de los aspectos más importantes de vivir”. Marco Pierre White.

“Cocinar es un poco como el cine; es la emoción lo que cuenta”. Anne-Sophie Pic

“La cocina es multisensorial, está dirigida al ojo, la boca, la nariz, el oído y la mente. Ningún arte tiene esa complejidad”. Pierre Gagnaire

“Quien es cocinero solo puede serlo plenamente por el despertar de sus cinco sentidos”. Muriel Barbery

La pasión es lo único que te hace sobrevivir en la cocina”. Christophe Krywonis.

“Una receta no tiene alma. Es el cocinero quien debe darle alma a la receta”. Thomas Kelle.

“No hay amor más sincero que el amor a la cocina”. George Bernard Shaw

“La cosa más importante para mí es comprar el mejor ingrediente”. Wolfgang Puck

“La comida se trata de ser feliz en una mesa, allí es donde probablemente pasamos nuestros tiempos más felices”. Ferran Adria.

“A veces, en los momentos más profundos, no hay palabras. Solamente hay comida”. Roy Choi.

“El mal cocinero es el que trata de ocultar el sabor original del ingrediente en lugar de potenciarlo”. Guillaume Musso

“La gran cocina puede ser un pavo hervido, una langosta cocinada en el último momento o una ensalada recogida del jardín y condimentada en el último minuto”. Paul Bocuse

“La cocina no es solo un oficio, es una forma de entender la vida”. Jordi Cruz

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Chef cada 20 de octubre ?

Desde el año 2024, cada 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef como parte de la iniciativa de la Asociación Mundial de Sociedades de Cocinero.

Misa que nació con el objetivo de reconocer los conocimientos y su pasión por la cocina de los chefs de todo el mundo.

Además de que la profesión de la gastronomía es toda destreza y requiere de gran creatividad, pues elaborar diferentes platillos es un trabajo que con su sabor hacen que sea una experiencia única el sentarse a la mesa.

Con información de SDP