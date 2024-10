Día del novio en México: Por qué el 3 de octubre se regalan Hot Wheels

El 3 de octubre es el día del novio en México¿y qué mejor festejo que regalarles Hot Wheels al igual que ellos regalan flores amarillas?

El Día del novio en México y a nivel Internacional se festeja el próximo 3 de octubre. Las redes sociales han adoptado una costumbre para celebrarlo: regalar Hot Wheels.

Por lo que te explicamos exactamente porqué el 3 de octubre se regalan Hot Wheels en el Día del novio en México.

¿Qué significado tiene regalar carritos Hot Wheels en el Día del novio en México?

En redes sociales se han estado adoptando muchas prácticas y costumbres, como el de regalar flores amarillas el 21 de marzo o 21 de septiembre.

Y a modo de respuesta y de reconocer a los hombres y novios que se esfuerzan por regalar flores amarillas, surgió el día de regalar Hot Wheels.

Uno de los significados de regalar Hot Wheels no solo es expresar tus sentimientos de aprecio y cariño en el Día del novio en México.

Sino también los Hot Wheels, en el caso de los hombres, representan nostalgia y emoción pues muchos soñaron durante su infancia con estos autos de juguete coleccionables.

Por lo que regalar Hot Wheels en el Día del novio en México el próximo 3 de octubre, es una forma de llevarles alegría y revivir esos momentos felices durante su infancia.

¿Qué día se regalan carritos Hot Wheels en México?

Si bien en redes sociales se ha popularizado el regalar hoy 30 de septiembre, carritos de Hot Wheels, también se ha comenzado a adoptar para obsequiarnos en el Día del novio en México.

Y igual que regalar flores amarillas tanto el 21 de marzo como el 21 de septiembre, el regalar Hot Wheels pueden hacerse en ambas fechas.

Es decir, tanto este 30 de septiembre como el próximo 3 de octubre, en el Día del novio en México, se pueden regalar Hot Wheels.

Aunque de igual forma, aunque se regalan también en el Día del novio en México del 3 de octubre, también este 30 de septiembre pueden regalarse a algún amigo o ser querido sin necesariamente tener una relación romántica.