¿Confesionarios del futuro? Capilla de Suiza apuesta por la tecnología con Jesús IA

En la Capilla de San Pedro, la iglesia más antigua de Lucerna, Suiza, la tecnología abrió nuevas posibilidades en el ámbito espiritual. Como parte de un experimento único, el confesionario de la capilla fue transformado en una interfaz tecnológica que permite a los visitantes interactuar con una versión digital de Jesús. Este «Jesús IA» puede comunicarse en más de 100 idiomas, ofreciendo un espacio de diálogo a creyentes y curiosos de todo el mundo, de acuerdo con información de Deutsche Welle (DW), una emisora internacional alemana.

Deus in Machina: Tecnología y espiritualidad se encuentran

La instalación, denominada «Deus in Machina», fue lanzada en agosto de este 2024 como parte de una colaboración entre la iglesia y un laboratorio de investigación especializado en realidad inmersiva. El sistema utiliza inteligencia artificial entrenada con textos teológicos, lo que permite que «Jesús» entable conversaciones en tiempo real. Durante su fase de prueba de dos meses, atrajo a más de 1,000 visitantes de diversas nacionalidades y religiones, como musulmanes y turistas de China y Vietnam. Según declaró a The Guardian, Marco Schmid, teólogo de la iglesia, dos tercios de los participantes calificaron la experiencia como espiritual.

Reacciones y controversia

El proyecto no estuvo exento de críticas. Algunos fieles y teólogos expresaron preocupaciones sobre la superficialidad de las respuestas de la IA, comparándolas con clichés. Además, el uso de imágenes religiosas en un contexto tecnológico generó debate entre las comunidades católicas y protestantes. A pesar de esto, Schmid subrayó el potencial de la IA como guía espiritual multilingüe y reconoció una creciente sed en las personas por dialogar con figuras como Jesús. Sin embargo, decidió no hacer permanente la instalación, citando preocupaciones sobre la imprevisibilidad y la responsabilidad de gestionar el sistema

Con información de El Economista