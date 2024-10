Comienza en China la construcción de la primera fábrica de autos voladores del mundo

La construcción de la primera fábrica de coches voladores del mundo ha comenzado en la ciudad china de Guangzhou, informan medios locales, tras el anuncio de inicio de las obras que se llevó a cabo en una ceremonia el domingo. La producción en serie de los autos se realizará bajo la marca XPENG AEROHT.

