Así luce el traje espacial diseñado por Prada para la misión de la NASA a la Luna

La empresa Axiom Space y la firma de modas Prada mostraron por primera vez en público el traje espacial, conocido en la jerga aeronáutica como Unidad de Movilidad Extravehicular Axiom (AxEMU, por sus siglas en inglés), que será usado por los astronautas de la misión Artemis III de la NASA en la superficie de la Luna.

Prada and Axiom Space present the groundbreaking partnership between a leading commercial space company and the Italian fashion house to produce the new Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) spacesuit for NASA’s Artemis III lunar mission, the first crewed Moon landing since… pic.twitter.com/AWN3ZWPjFJ

— PRADA (@Prada) October 17, 2024