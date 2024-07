Argentina explota, como Mascherano y la AFA reclama que FIFA tome medidas en París

Los acontecimientos vividos este miércoles en Saint-Étienne durante el Argentina vs Marruecos de Olímpicos pasan a la historia como uno de los mayores bochornos de la historia del futbol. Casi dos horas después de que los jugadores se metieran en el túnel de vestuarios y absolutamente todos pensaran que el partido había finalizado, los futbolistas salieron al terreno de juego para jugar tres minutos de partido, con gol anulado, Argentina perdiendo, y AFA estallando de coraje.

Todo se hizo viral, ya que el árbitro invalidó el tanto que Medina había anotado en el minuto 116′. En la celebración argentina es cuando aficionados marroquís lanzaron petardos cerca del banquillo de Mascherano y algunos saltaron incluso al césped.

Yo no quiero que me beneficien pero tampoco tomarnos el pelo como pasó hoyMascherano, técnico de la Albiceleste olímpica

El seleccionador del combinado argentino se ha mostrado indignadísimo por lo vivido en el debut de la albiceleste en los Juegos Olímpicos: «Ayer irrumpieron en nuestra propiedad y nos robaron. Le robaron las cosas a Almada, que le faltó un reloj, anillos, todo… en un entrenamiento en los Olímpicos. Nos piden credencial para todo pero después pasan estas cosas. Hoy invadieron siete veces el campo y después nos tiraron petardos. Nos dijeron que estaba terminado 2 a 2. Nosotros ni Marruecos queríamos jugarlo».

En esa misma línea el ex del Barcelona siguió: «Esto es un papelón, nos avisaron que el partido estaba suspendido por seguridad. Son Olímpicos, no es un torneo de barrio. Se frenó siete veces el partido por ingreso de gente. En ningún momento se habló del VAR. El sitio oficial de París lo dio finalizado por 2-2. Yo no quiero que me beneficien pero tampoco tomarnos el pelo como pasó hoy».

Nicolás Otamendi, capitán de la selección olímpica argentina, también habló tras la extraña derrota: «Es un papelón histórico. Nunca pasó algo así. Marruecos no quería jugarlo y nosotros tampoco. Esperamos una hora y cuarenta pero nadie nos decía nada. Te da impotencia porque son los Olímpicos».

AFA reclama a FIFA para que tome acciones en París

Para terminar con sus declaraciones Mascherano habló sobre una posible reclamación del partido: «No tengo ni idea, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro. Obviamente es confuso, pero bueno, como hablamos con los chicos, ahora a mirar para adelante. Esto ya pasó, terminó y centrarnos en los dos partidos. Tenemos que ganar los dos partidos para clasificar. Guardar quizás la bronca, no sé cómo llamarlo, y volcarlo en los próximos dos partidos».

Horas después de las palabras de Mascherano, AFA emitió un comunicado elevando una queja a la Comisión Disciplinaria de la FIFA y pidiendo que se tomen medidas en París.

«Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya elevamos el reclamo a la Comisión Disciplinaria de FIFA para que se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda», escribió a través de su cuenta de la red social X el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

«Es imperioso garantizar la seguridad de los protagonistas para el desarrollo pacífico de este hermoso deporte que es el fútbol y desde la Casa Madre del Fútbol Argentino, haremos lo necesario para que esto suceda», acaba el comunicado de la federación argentina.