Continúan agentes municipales aseguramiento de motocicletas en operativo Verano Seguro 2026

Mediante patrullajes extraordinarios de agentes municipales que participan en el operativo Verano Seguro 2026, una motocicleta fue asegurada en la colonia Ampliación Crucero al constatar que contaba con placas que no le correspondían.

En dicho operativo fue detenido también el conductor, un hombre de 27 años de edad identificado como Joel C. R., luego de comunicarle que su moto de la marca Italika, portaba la matrícula de una Kurasai modelo 2012, lo cual constituía un delito por el cual la moto sería asegurada y a él lo presentarían ante el Ministerio Público.

El hecho se dio cuando los policías de la Subdirección de Inteligencia pasaban por las calles Toronja y Piña de la colonia ya mencionada y observaron que la motocicleta era conducida a exceso de velocidad y luego de pedir que se detuviera para hacer una revisión de rutina, se detectó la irregularidad, por lo cual tanto el detenido como su vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.