Continúa Municipio con trabajos de remediación en puente de Sierra Azul

Se invita a circular con precaución por la zona

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene los trabajos de remediación del puente vehicular y peatonal de la colonia Sierra Azul, registrando avances significativos en beneficio de las y los vecinos de este importante sector.

Mediante el trabajo arduo y coordinado de las cuadrillas municipales, a la fecha se han concluido tres de los aleros; actualmente se realizan labores de demolición y retiro de material en la zapata del alero número cuatro, así como la habilitación de acero de refuerzo.

Se espera que en las próximas semanas la estructura pueda estar completamente habilitada para su uso. Cabe señalar que, de manera provisional, se habilitó un camino alterno de terracería a pocos metros del área de trabajo.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía al fortalecer las principales vías de circulación de las colonias.