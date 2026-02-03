Conmemoran el Día de la Candelaria

El Gobierno Municipal de Guerrero llevó a cabo la conmemoración del Día de la Candelaria, en un evento que destacó por el rescate de las tradiciones y la promoción de la convivencia familiar entre las y los habitantes del municipio.

La actividad fue encabezada por el alcalde Salvador Villa, acompañado de su esposa Carmelita Campoy de Villa, quienes compartieron este acto con la ciudadanía en un ambiente de orden y participación comunitaria. Asimismo, se contó con la presencia del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, a quien se agradeció su asistencia y disposición para acompañar a las familias guerrerenses en esta celebración.

Como parte de la jornada, se realizaron acciones de acercamiento con la población y se ofrecieron alimentos tradicionales como tamales y champurrado, elaborados especialmente para la ocasión, fortaleciendo los valores culturales y el sentido de identidad comunitaria.

Con este tipo de actividades, la administración municipal refrenda su compromiso de impulsar las tradiciones populares y fomentar la cohesión social entre las familias de Guerrero.