Conductor choca vs auto estacionado y lesiona a adulto mayor en la colonia Cerro de la Cruz

Un adulto mayor resultó lesionado de gravedad luego de que un conductor perdiera el control y se impactara en contra de su auto en la colonia Cerro de la Cruz.

Los hechos ocurrieron en la Avenida 20 de noviembre y 60 en donde el conductor de un vehículo cruz de color negro pierde el control del volante debido al exceso de velocidad y la falta de pericia e impacta con una camioneta línea Toyota guinda que se encontraba estacionada en el sentido de este a oeste, la camioneta que se encontraba estacionada se encontraba un hombre adulto mayor con de aproximadamente 65 años quién fue también víctima.

Tras ser aplastado por el vehículo negro resulta con lesiones de consideración, al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja mexicana quienes le brindan atención médica y lo trasladan a un nosocomio para su valoración médica.

Cabe desracar que elementos de vialidad se hacen cargo de recabar información y elaborar el croquis correspondiente.