Cierran la carretera Janos-Agua Prieta por nevada

La Residencia General de Conservación de Carreteras informa que *permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de la carretera 🛣️ Janos-Agua Prieta*, derivado de la presencia de nieve ❄️ sobre la superficie de rodamiento de los kilómetros 63 al 78.

En #Chihuahua se registra cierre total en ambos sentidos de circulación por afectaciones meteorológicas (caída de nieve y cristalización de la superficie de rodamiento), cerca del km 060 en la carretera Janos-Agua Prieta, del tramo Janos-El valle. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/AuSTFXgKQ0 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 9, 2026

*Al lugar se trasladan cuadrillas de la SICT 👷👷‍♀🚧 para retiro de la nieve y la rehabilitación del camino*.

Si tienes contemplado viajar por esta carretera, permanece atento a los avisos oficiales sobre las condiciones y reapertura a la circulación en el tramo.