Cierran la carretera Janos-Agua Prieta por nevada

La Residencia General de Conservación de Carreteras informa que *permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de la carretera 🛣️ Janos-Agua Prieta*, derivado de la presencia de nieve ❄️ sobre la superficie de rodamiento de los kilómetros 63 al 78.

*Al lugar se trasladan cuadrillas de la SICT 👷👷‍♀🚧 para retiro de la nieve y la rehabilitación del camino*.

Si tienes contemplado viajar por esta carretera, permanece atento a los avisos oficiales sobre las condiciones y reapertura a la circulación en el tramo.

enero 9, 2026 9:03 am

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp