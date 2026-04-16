Choca autobús en la carretera a Delicias; mueren cuatro personas

Un choque de un autobús de pasajeros se registró en la carretera que conduce de Chihuahua a Delicias durante la madrugada de este jueves, lo que dejó como saldo cuatro personas fallecidas.

El accidente sucedió a la altura del kilómetro 208, en donde el autobús se impactó contra una de las columnas del Libramiento Oriente, casi en la entrada a la ciudad de Chihuahua.

Según fue confirmado, fueron cuatro las personas fallecidas, entre ellas el chofer, y cinco heridos.

Se trata de un autobús de la empresa RHINO, el cual quedó incrustado en la columna del puente en mención. En el lugar se generó un operativo por parte de paramédicos, bomberos y Guardia Nacional.