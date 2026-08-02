Capturan a Alfonso “N”, líder del Cártel de Los Reyes; bloqueos e incendios sacuden Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este sábado 1 de agosto la captura de Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes, durante un operativo realizado por elementos del Ejército.

El detenido contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

“Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de la Defensa detuvo a Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes.”

Tras la detención, se registraron bloqueos y la quema de un autobús en los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán.

García Harfuch aseguró que las autoridades del Gabinete de Seguridad mantienen un despliegue operativo para garantizar la seguridad en la entidad.

En los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán, se registraron bloqueos y la quema de un autobús por la captura de Alfonso “N”, líder del Cártel de Los Reyes en la región. Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/kTXjkW9xq7 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 2, 2026

Con información de López Dóriga