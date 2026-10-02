Buenos tiempos para ganaderos; precio por kilo sube y tipo de cambio favorable

El presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos dio a conocer que se ha dado un beneficio grande al sector ganadero con la exportación, esto debido a que el precio por libra ha incrementado y en México de igual manera, además del tipo de cambio, se da un buen tiempo después del cierre de frontera por dos años.

En este sentido el líder del sector ganadero comentó que se ha generado un buen valor agregado que deja la exportación por unidad.

“Muy caro de 300 libras a 4.50 la libra y te da una realidad de lo que es el valor agregado de tener la exportación abierta es un costo de oportunidad para los ganaderos por que es importante el sector ganadero”, comentó.

En México se han doblado los precios en cabezas de ganado, tan solo en el precio por kilo puede estar de 70 a 150 pesos en ganado liviano.

Cabe destacar que el precio del dólar está a $18:28 lo cual a beneficiado para productores, por lo cual esperan que la buena racha continue hasta el cierre del año.

“Estamos a tiempo de cosechar tanto el esfuerzo de los productores criadores y esperamos darles el flujo de exportación y que puedan sumarse, aparte el tipo de cambio esperamos que estas buenas noticias sigan”, concluyó.