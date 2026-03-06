Blindan Palacio de Gobierno por marcha del 8M

Desde el jueves por la noche comenzaron a observarse vehículos de carga con las barreras de acero que se instalaron alrededor de Palacio de Gobierno.

Se trata de una muralla que actúa como perímetro para evitar que, dentro de la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, se generen daños al edificio.

La barda metálica permanecerá instalada durante los siguientes días, lo que conlleva un cierre de las principales calles del centro, así como la desviación de diversas rutas del transporte público.