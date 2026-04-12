Ben Affleck cede a JLo su parte de la mansión de 60 millones que compraron juntos

La relación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez sigue en conversaciones después de todo, incluso después de haber terminado, luego de que se supo qué decidieron hacer con la mansión de 60 millones que compraron juntos.

En lugar de meterse en líos legales o peleas mediáticas, la ex pareja llegó a un acuerdo bastante inusual para repartir sus bienes.

Esto ha sorprendido a mucha gente, no solo por los millones que vale la propiedad, sino porque deja ver que entre ellos hay mucha madurez y buena relación después de su divorcio.

El acuerdo millonario de Jennifer Lopéz y Ben Affleck

De acuerdo con distintos reportes, Ben Affleck habría decidido ceder su parte de la residencia que compartía con Jennifer Lopez sin recibir ningún pago a cambio.

Este movimiento, que en términos legales se interpreta como una transferencia de propiedad entre ex cónyuges, resulta poco común considerando el alto valor del inmueble.

La mansión, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills, fue adquirida durante su matrimonio como parte de un proyecto de vida en común.

Sin embargo, tras su ruptura, la propiedad se convirtió en un punto clave dentro del proceso de separación.

Un experto inmobiliario comentó a Page Six que “es un mercado difícil para vender, especialmente en ese rango de precios”.

“Retirar la propiedad del mercado hasta que haya condiciones más favorables para los vendedores parece ser la decisión más inteligente”, agregó la fuente.

Lo más llamativo es que, en lugar de negociar una venta o dividir el valor económico, Affleck habría optado por salir completamente del acuerdo. Esto deja a Lopez como única propietaria, asumiendo tanto el control como las decisiones futuras relacionadas con la vivienda.

El cierre del matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer Lopez

Más allá del aspecto financiero, este gesto parece simbolizar un cierre definitivo en la relación entre ambas celebridades.

A diferencia de otras separaciones en Hollywood marcadas por disputas legales, este caso proyecta una resolución más directa y, aparentemente, sin conflicto y demuestra que el amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck de alguna forma sigue presente.

Tras el divorcio, ambos han seguido caminos independientes. Affleck ha priorizado su vida familiar y cercanía con sus hijos, mientras que Lopez continúa enfocada en su carrera y nuevos proyectos personales.

Aunque aún no se ha definido si la propiedad será vendida o conservada a largo plazo, lo cierto es que este acuerdo redefine completamente el panorama patrimonial entre ambos. También refuerza la idea de que, en ciertas circunstancias, las decisiones emocionales pueden pesar más que las económicas.

Con información de Quién