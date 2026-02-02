Avanza primer caso de mujer vinculada por violencia vicaria en Coahuila

En el ámbito judicial de Coahuila se abrió un nuevo frente legal luego de que una mujer identificada como Stella “N” fuera vinculada a proceso por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria, resolución emitida tras una audiencia celebrada este lunes ante un Juez de Control.

Durante el desarrollo de la diligencia, el Ministerio Público expuso una serie de datos de prueba relacionados con un conflicto de carácter familiar, en el que se investiga la presunta utilización de menores como medio para afectar a la expareja de la imputada. Tras analizar los argumentos de ambas partes, la autoridad judicial determinó que el caso debía continuar en la etapa de investigación.

Como parte de las medidas cautelares, el juzgador ordenó que la imputada acuda de manera periódica ante la autoridad judicial, obligación que deberá cumplir mensualmente en el estado de Colima, entidad en la que actualmente tiene su residencia. Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El procedimiento penal tiene su origen en una denuncia interpuesta por Jhonny Robles, quien sostiene que se le negó de forma reiterada el contacto con sus hijos. La fiscalía planteó que estos actos podrían encuadrar en el tipo penal de violencia vicaria, figura jurídica incorporada recientemente al marco legal del estado.

Información tomada de Milenio