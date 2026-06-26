Avalan procesamiento contra Claudio Tapia, jefe del futbol argentino, por no pagar impuestos a la seguridad social

Buenos Aires. Un tribunal de segunda instancia confirmó el procesamiento contra Claudio Tapia, titular de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), señalado del presunto incumplimiento por parte de la entidad deportiva del pago de impuestos a la seguridad social.

El fallo de la Cámara en lo Penal Económico tuvo lugar en momentos en que el máximo directivo del futbol campeón del mundo está presenciando en Estados Unidos el Mundial que transcurre en ese país, México y Canadá, para lo cual cuenta con autorización judicial.

La cámara también dejó firme el procesamiento del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y de esa entidad deportiva como persona jurídica. La decisión del tribunal puede ser apelada en instancias superiores.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero contra la AFA por inconsistencias en las declaraciones juradas y retención indebida de aportes sociales de los clubes por la suma de 19 mil millones de pesos (13 millones de dólares) en 2024 y 2025.

A fines de marzo, el juez de primera instancia Diego Amarante acusó formalmente a Tapia, Toviggino y otros tres directivos. Los procesamientos de estos últimos fueron revocados por la cámara, que sin embargo pidió al juzgado que inició la causa que profundice “la investigación en curso”.

La AFA se ha defendido afirmando que el pago de las obligaciones fiscales se realizó en tiempo y forma.

Pero la cámara judicial señaló en su fallo que “ningún elemento de prueba incorporado al sumario principal otorga respaldo” al argumento “de que se encontraría acreditado que se hicieron las retenciones y las percepciones respectivas”.

Además, afirmó que la AFA “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados”, contó con fondos en sus cuentas, “lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas”.

Para salir del país hasta el 21 de julio, Amarante le había impuesto a Tapia una caución de 30 millones de pesos (21 mil dólares) y la obligación de dar aviso de “cualquier modificación, desvío o apartamiento de las condiciones aquí establecidas”.

Esta es la primera acusación que enfrenta Tapia en las múltiples causas judiciales abiertas sobre su patrimonio y el manejo financiero de la AFA.

En su comparecencia ante Amarante en marzo, el dirigente se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que negó haber “decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la Asociación del Futbol Argentino”.