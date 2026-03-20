Aseguran en distintas intervenciones, cuatro vehículos con reporte de robo

Dentro de las acciones de prevención y disuasión del delito llevadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, recuperaron tres vehículos que contaban con reporte de robo en el Municipio de Moris y uno más en el municipio de Cuauhtémoc.

En el poblado conocido como el Pilar de Moris, localizaron una pick up de la marca Dodge, línea Ram, modelo 2019, color blanco, parcialmente desmantelada, que contaba con reporte de robo en el estado de Sonora.

También encontraron un camión de la marca Ford, color blanco, modelo 2018, línea 9.5 toneladas, sin placas de circulación que, al ser revisado en sus números de serie, resultó con reporte de robo del día 10 de abril del 2022.

En otro punto dentro del mismo municipio, se localizó una pick up, Ford, línea Ranger, color blanco, modelo 2019, sin placas de circulación la cual resultó con reporte de robo en el estado de Sonora.

Mientras que en el campo menonita número 11, en el seccional de Álvaro Obregón (Rubio), municipio de Cuauhtémoc, aseguraron un vehículo de la marca Chevrolet, Silverado, modelo 2002, color arena, sin placas de circulación, que tenía reporte de robo del día 28 de diciembre del 2025, en Ciudad Juárez.

Los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las indagatorias y diligencias correspondientes.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.