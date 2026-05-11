Asegura SSPE más de 7.2 millones de dosis de drogas en la entidad

_-En 56 meses de administración, la SSPE retiró de las calles droga con un valor estimado en más de 635.7 millones de pesos_

Como resultado de las operaciones estratégicas desplegadas en todo el territorio estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, ha logrado un golpe histórico a las estructuras criminales con el aseguramiento de 7 millones 276 mil 650 dosis de diversas drogas en lo que va de la administración. Estas acciones, centradas en debilitar las capacidades de los grupos delictivos, representan un impacto financiero estimado en 635 millones 771 mil 560 pesos, afectando directamente los flujos de ingreso de la delincuencia organizada.

Los operativos de la Policía del Estado han obtenido resultados principalmente en los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. En Ciudad Juárez, el aseguramiento alcanzó las 4.49 millones de dosis, lo que equivale a más de 402 millones de pesos en pérdidas para el crimen; mientras tanto, en la capital del estado, se decomisaron 2.62 millones de dosis, principalmente cristal y fentanilo, con un valor comercial de 245 millones de pesos. Por su parte, Cuauhtémoc registró 99,581 dosis e Hidalgo del Parral 52,002 dosis aseguradas.

El secretario Gilberto Loya destacó que la presencia permanente de la SSPE en todo Chihuahua no solo busca la detención de generadores de violencia, sino también limitar de manera importante las capacidades operativas y logísticas de las células criminales. Al retirar estas sustancias de las calles y cortar sus fuentes de financiamiento, se reduce la operatividad de los grupos que atentan contra la paz de la ciudadanía, fortaleciendo el orden y el estado de derecho en las zonas prioritarias.

La SSPE reafirma su compromiso de mantener una vigilancia permanente y utilizar la inteligencia policial para desarticular las redes de distribución de narcóticos. A través de este acompañamiento y seguimiento cercano en cada región, la administración estatal garantiza un frente común contra el narcotráfico, asegurando que cada operativo resulte en un beneficio tangible para la seguridad y la salud pública de las y los chihuahuenses.