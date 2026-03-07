Arremete Obama contra Trump en homenaje a Jesse Jackson

El ex Presidente de Estados Unidos Barack Obama arremetió contra su sucesor, Donald Trump, por llevar a cabo un “ataque a nuestras instituciones democráticas” al rendir homenaje al fallecido activista por los derechos civiles Jesse Jackson.

Obama se unió a los ex Mandatarios demócratas Joe Biden y Bill Clinton para conmemorar la vida de Jackson después de su muerte a los 84 años.

Antes de los discursos, un coro cantó mientras los asistentes fotografiaban un gran panel adornado con uno de los mantras de Jackson: “Mantén viva la esperanza”.

Una imagen de Jackson iluminada en azul se proyectó en una pantalla gigante detrás de un altar.

Jackson, quien falleció el 17 de febrero, fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. en la década de 1960 y siguió siendo una voz prominente de los afroamericanos en el escenario nacional durante más de seis décadas.

Información de Agencia Reforma