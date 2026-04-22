Arranque de obras estatales en mayo; licitaciones van tomando camino: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que el mes de mayo es el más importante en inversiones y trabajo pues se espera el arranque de las obras y licitaciones para los proyectos de obra del Gobierno del Estado.

“Estuvo muy bajo en cuestión de obra y estuvimos bajo los limites promedio, esperamos que este siguiente trimestre sea mucho mejor”, comentó.

Esto debido a que es posible que se den las licitaciones de obra por parte del gobierno del estado en el mes de mayo.

“El gobierno del estado está interesado en acelerar este proceso para que las obras se empiecen a desarrollar e inicien lo más pronto posible, para que haya más trabajo y más derrama económica”, comentó.

Tan solo hace unas semanas salió la licitación del Puente de Palestina, el cual se ubicará en la avenida Fuerza Aérea Mexicana y Palestina, por lo cual el sector constructor aplaude y siguen pendientes de cualquier licitación, pues el objetivo es que se impulse a las empresas chihuahuenses.