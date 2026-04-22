Desmantelamiento de narcolaboratorio representa golpe contundente al crimen organizado: PRI Chihuahua

El reciente desmantelamiento del narcolaboratorio de metanfetaminas más grande detectado en el país representa un golpe histórico contra las estructuras del crimen organizado, que se origina desde una estrategia local, afirmó Álex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal.

El dirigente priista destacó que, más allá de cualquier polémica existente, lo verdaderamente relevante es el resultado obtenido por las instituciones del Estado mexicano: la localización, intervención y desmantelamiento de una operación criminal de gran escala.

“El fondo del tema es claro: se logró desmantelar una operación criminal de gran escala que habría generado millones de dosis de droga. Esto significa menos adicciones, menos violencia y menos daño para las familias mexicanas”, expresó.

De acuerdo con la información dada a conocer, el laboratorio se encontraba en una zona de difícil acceso entre los municipios de Morelos y Guachochi, lo que evidencia el alto nivel de organización y ocultamiento con el que operaban estos grupos delictivos.

La instalación contaba con características industriales, con más de 800 metros cuadrados de extensión, al menos 15 hornos, decenas de contenedores de gran capacidad, más de 100 cilindros de gas y diversos químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Asimismo, se detectó un campamento con víveres, lo que indica que la operación se mantenía activa de manera permanente.

Se estima que la capacidad de producción alcanzaba hasta 2.8 toneladas de metanfetamina, lo que representa un impacto económico cercano a los mil millones de pesos para el crimen organizado.

Alex Domínguez subrayó que este resultado es producto del trabajo coordinado entre diversas instituciones, locales e internacionales, destacando la Fiscalía, la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el respaldo de labores de inteligencia y tecnología.

Finalmente, el presidente estatal del PRI en Chihuahua reiteró que es fundamental fortalecer las capacidades del Estado para continuar dando resultados contundentes en materia de seguridad y garantizar la paz en las comunidades.

La colaboración estatal, nacional e internacional en el combate al crimen organizado es indispensable porque éste rebasa cualquier frontera.