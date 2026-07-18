Ariana Grande deslumbra con la Summer Collection 2026 de Swarovski

Ariana Grande es un gran ícono de la moda y ha traído nuevas tendencias a lo largo de los años, pero hoy lo que más amamos son sus piezas de joyería.

La famosa cantante es reconocida por su gran estilo, siendo siempre un símbolo de la moda y marcando tendencias con muchos de sus looks, desde la high ponytail, hasta las over the knee boots. Pero lo que nos tiene obsesionadas son las piezas de joyería que lleva, demostrando que no son solo un accesorio, sino un símbolo de personalidad.

Para Ariana, una pieza de joyería puede elevar cualquier look , y es algo que sin duda nos ha demostrado en muchas ocasiones. Todo esto la llevo a ser parte de la Summer Collecion 2026 de Swarovski, la perfecta combinación entre brillo, detalles y exclusividad.

Ariana Grande y su colección de joyería

Desde el inicio, Ariana siempre ha encontrado a la joyería como una aliada de sus looks, elevando cada outfit y logrando impactar con cada detalle. Una de las piezas que más la caracteriza son los chokers y los hemos visto evolucionar junto a ella, algunos más delicados y otros más brillantes, pero todos se han vuelto parte de una estética única, logrando que se vea femenina y elegante al mismo tiempo. La colección de verano de Swarovski conecta a la perfección con la esencia de la cantante y nos encanta.

Ariana Grande sigue siendo fiel a su estilo pero con un toque moderno. (Cortesía)

Su vida artística ha evolucionado mucho con el paso de los años, pero las piezas de joyería también han evolucionado con ella y con su estilo. Desde la época de Dangerous Woman, que la vimos con accesorios más llamativos y sensuales, hasta la etapa actual en la que la vemos seguir una estética elegante y romántica. Sus accesorios forman parte de una historia única que se cuenta por sí sola y lo hace a través de piezas especiales que encajan con ella en todos los sentidos.

Accesorios únicos que no pasan de moda. ((@r.e.m.beauty) (@arianagrande))

También es reconocida por tener un estilo súper femenino y romántico, desde su forma de vestir, hasta sus beauty looks, y claro que la joyería también forma parte de esto. La llegamos a ver con perlas, collares delicados y joyas que ayudan a reforzar su estética tan única. Esta sensibilidad por la joyería la vemos en la actual colección de Swarovski y entendemos porque la cantante es parte fundamental de esta. No solo es moda y estilo, es la mejor manera de transmitir emociones.

Los accesorios simples y atemporales también son parte de la colección de la cantante. ((@arianagrande))

Todas sabemos que los accesorios pueden convertirse en un satement piece, y Ariana lo tiene súper claro, logra que una joya pueda cambiar por completo su apariencia dependiendo de cómo se stylea. Estas piezas dejan de ser un simple complemento, para convertirse en el punto clave de cualquier look, collares llamativos, dijes maximalistas y colores vibrantes. La idea es tener piezas que no desaparezcan con el resto del outfit, sino que resalten y se vuelvan en el centro de atención para captar todas las miradas.

Una pieza statement es algo que todas necesitamos en nuestra colección. (Cortesía)

La collab de Ariana Grande y Swarovski

Aunque el estilo de la cantante ha evolucionado y cambiado demasiado con el paso de los años, se mantiene fiel a ese toque femenino que la caracteriza, logrando que exista una perfecta combinación entre glamour y fantasía.

Ha pasado de tener un estilo juvenil y divertido, a looks más cuidados, pero siempre manteniéndose fiel a su esencia. La joyería forma parte fundamental de esto y logramos ver como sigue amando los mismos accesorios, pero con pequeños cambios y toques únicos.

Piezas únicas con un toque femenino que nos encanta. (Cortesía)

Si algo amamos son las colaboraciones entre marcas icónicas y artistas que son igual de increíbles, y la colaboración de Ariana Grande con la Summer Collection de Swarovski es una de ellas.

Un momento en el que cada detalle importa, esta colección está llamando la atención por los cristales que se convierten en piezas únicas e icónicas. El resultado es una perfecta combinación del ADN de la marca con el espectacular estilo de Ariana.