Argentina: reportan apagón masivo en Buenos Aires en medio de una ola de calor

Un apagón masivo afectó hoy a la ciudad de Buenos Aires, Argentina y varias áreas de la zona conurbana, dejando a cientos de miles de personas sin suministro eléctrico, reportó el medio Insider Paper en la red social X.

El corte masivo del suministro ocurrió en medio de una jornada agobiante en la que también se produjeron interrupciones del servicio de varias horas en barrios porteños.

En las redes sociales, los usuarios comenzaron a reportar el incidente desde distintos puntos de la capital argentina, mostrando la oscuridad de casas y vialidades.

Con información de La Jornada

diciembre 31, 2025 8:05 am

