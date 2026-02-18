Arde camión de transporte de personal en la Vialidad CH-P

La noche de este miércoles, un camión de transporte de personal de la empresa Bafar se incendió cuando circulaba sobre la Vialidad CH-P, casi en el cruce con la calle 92, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el conductor, momentos antes había escuchado que una manguera del sistema de aire de los frenos se había reventado. Tras detener la unidad para revisar la falla y abrir el cofre, una fuerte llamarada salió repentinamente, propagándose en cuestión de segundos.

El fuego se extendió rápidamente y consumió prácticamente todo el interior del camión, generando una densa columna de humo visible a varios metros de distancia.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como policías municipales, quienes acordonaron el área para evitar riesgos y trabajaron en el control y sofocación del incendio.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, la unidad resultó con pérdidas materiales totales. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro.