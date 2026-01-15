América es antepenúltimo, así va la Tabla General de la Liga MX 2026

Apenas unos días del Clausura 2026 se han ido y ya tenemos al primer grande en crisis. Sí, se trata del América, que con dos fechas jugadas no ha podido ganar ni anotar; de hecho, están coqueteando con el fondo de la tabla de posiciones de la Liga MX. El hasta hace no mucho “temible tricampeón” hoy no parece ser ni la sombra de eso.

Por el contrario, las Chivas van en serio este semestre y presumen de ser uno de dos clubes que mantienen el paso perfecto. Sí, así como lo lees, la “bendita irregularidad” de nuestro futbol hace que tras la Jornada 2 solamente existan un par de clubes con 6 puntos y uno es el Rebaño de Gabriel Milito, que esta fecha ganó de último segundo en Ciudad Juárez.

Resultados de la Jornada 2 del Clausura 2026

Puebla 2-1 Mazatlán

Necaxa 0-2 Monterrey

Pachuca 2-1 León

FC Juárez 01- Chivas

Cruz Azul 2-0 Atlas

América 0-2 San Luis

Querétaro 1-2 Tijuana

Tigres 0-1 Pumas

Toluca 3-1 Santos

Así va la Tabla General de la Liga MX 2026; posiciones

Los que no saben de “campeonitis” son los Diablos Rojos del Toluca, que, pese a empezar perdiendo contra Santos en el Infierno, se pusieron las pilas y remontaron para golear en la segunda fecha, estableciéndose como los líderes de la Liga MX.

Clausura 2026: próximos partidos de la Jornada 3

Mazatlán vs Monterrey | Viernes 16 de enero a las 21:00 horas

Necaxa vs Atlas | Sábado 17 de enero a las 17:00 horas

Chivas vs Querétaro | Sábado 17 de enero a las 17:00 horas

Tigres vs Toluca | Sábado 17 de enero a las 19:00 horas

Tijuana vs San Luis | Sábado 17 de enero a las 21:00 horas

Cruz Azul vs Puebla | Sábado 17 de enero a las 21:00 horas

Pumas vs León | Domingo 18 de enero a las 12:00 horas

Santos Laguna vs FC Juárez | Domingo 18 de enero a las 17:00 horas

Pachuca vs América | Domingo 18 de enero a las 19:00 horas

Con información de FoxSports