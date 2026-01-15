América es antepenúltimo, así va la Tabla General de la Liga MX 2026

Apenas unos días del Clausura 2026 se han ido y ya tenemos al primer grande en crisis. Sí, se trata del América, que con dos fechas jugadas no ha podido ganar ni anotar; de hecho, están coqueteando con el fondo de la tabla de posiciones de la Liga MX. El hasta hace no mucho “temible tricampeón” hoy no parece ser ni la sombra de eso.
Por el contrario, las Chivas van en serio este semestre y presumen de ser uno de dos clubes que mantienen el paso perfecto. Sí, así como lo lees, la “bendita irregularidad” de nuestro futbol hace que tras la Jornada 2 solamente existan un par de clubes con 6 puntos y uno es el Rebaño de Gabriel Milito, que esta fecha ganó de último segundo en Ciudad Juárez.
Resultados de la Jornada 2 del Clausura 2026
Puebla 2-1 Mazatlán
Necaxa 0-2 Monterrey
Pachuca 2-1 León
FC Juárez 01- Chivas
Cruz Azul 2-0 Atlas
América 0-2 San Luis
Querétaro 1-2 Tijuana
Tigres 0-1 Pumas
Toluca 3-1 Santos
Así va la Tabla General de la Liga MX 2026; posiciones
Los que no saben de “campeonitis” son los Diablos Rojos del Toluca, que, pese a empezar perdiendo contra Santos en el Infierno, se pusieron las pilas y remontaron para golear en la segunda fecha, estableciéndose como los líderes de la Liga MX.
Clausura 2026: próximos partidos de la Jornada 3
Mazatlán vs Monterrey | Viernes 16 de enero a las 21:00 horas
Necaxa vs Atlas | Sábado 17 de enero a las 17:00 horas
Chivas vs Querétaro | Sábado 17 de enero a las 17:00 horas
Tigres vs Toluca | Sábado 17 de enero a las 19:00 horas
Tijuana vs San Luis | Sábado 17 de enero a las 21:00 horas
Cruz Azul vs Puebla | Sábado 17 de enero a las 21:00 horas
Pumas vs León | Domingo 18 de enero a las 12:00 horas
Santos Laguna vs FC Juárez | Domingo 18 de enero a las 17:00 horas
Pachuca vs América | Domingo 18 de enero a las 19:00 horas
Con información de FoxSports