América acumula tres partidos sin ganar y sin goles en el Clausura 2026

El América atraviesa un inicio complicado en el Clausura 2026. Tras el empate sin anotaciones frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo, el equipo dirigido por André Jardine acumuló tres partidos sin ganar y sin marcar un solo gol: dos empates y una derrota. La sequía ofensiva preocupa en Coapa, donde la ausencia de Henry Martín, lesionado antes del arranque del torneo, dejó un vacío difícil de llenar.

Los delanteros disponibles, como Víctor Dávila, Raúl ‘Pantera’ Zúñiga, Allan Saint-Maximin y Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre no logran romper la racha negativa. Ante este panorama, el plan más cercano sería la incorporación de un refuerzo ofensivo o un mediocampista creativo que pueda aportar soluciones inmediatas.

❌☠️AMÉRICA NO GANA Y NO ANOTA Las Águilas empataron sin goles contra Tuzos del Pachuca en la Jornada 3 del Clausura 2026, tercer partido para los dirigidos de André Jardine sin celebrar una victoria o un gol. 📊América, de momento, está 15° con 2 puntos; mientras, Tuzos es 12°… pic.twitter.com/7GQJumS61z — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 19, 2026

Pachuca vs América: un partido trabado en el Estadio Hidalgo

El duelo entre Pachuca y América fue intenso y físico, con constantes interrupciones por faltas y lesiones. Aunque el marcador se mantuvo en cero, ambos equipos tuvieron oportunidades para abrir la cuenta, especialmente en la segunda mitad, cuando los ajustes tácticos dieron mayor profundidad al juego.

Primer tiempo: equilibrio y fricción

Desde el inicio, el partido se caracterizó por el contacto físico y la disputa en el mediocampo. América intentó controlar el ritmo con Jonathan dos Santos y Álvaro Fidalgo; mientras, Pachuca buscó sorprender con disparos de media distancia.

Minuto 15: Víctor Dávila generó la primera ocasión clara para América, pero su remate fue bloqueado.

Minuto 17: Elías Montiel respondió con un disparo desde fuera del área, también rechazado.

Minuto 25: Dávila volvió a aproximarse con un remate alto tras centro de Cristián Borja.

Minuto 41: Brian Rodríguez probó desde larga distancia, pero la defensa tuza contuvo el intento.

Con información de FoxSports