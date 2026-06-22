Alfredo Chávez dice que Morena insulta a Maru, pero no responde por Rocha Moya

Alfredo Chávez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, respaldó el llamado de la gobernadora Maru Campos para que Morena y el Gobierno Federal respondan por el caso de Rubén Rocha Moya, al sostener que el tema de fondo sigue sin atenderse pese a los cuestionamientos hechos desde Chihuahua.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN señaló que la gobernadora expresó una pregunta que, a su juicio, comparten millones de mexicanos y que Morena ha evitado responder. “Morena insulta a Maru, pero no responde por Rocha Moya”, afirmó Chávez al sostener que las respuestas del partido oficialista han consistido en descalificaciones, evasivas y silencios.

El legislador argumentó que lo que ocurre en Sinaloa no puede verse como un asunto aislado para Chihuahua, debido a la cercanía entre ambas entidades y a los efectos que la violencia y la actividad criminal tienen en la región. Añadió que la falta de respuestas genera preocupación por sus posibles consecuencias en la seguridad, la gobernabilidad y la confianza ciudadana en las instituciones.

Chávez sostuvo que el debate planteado por la gobernadora abre una discusión sobre política, seguridad y rendición de cuentas. Señaló que la pregunta sobre Rocha Moya continúa sin respuesta y que Morena debe atender los cuestionamientos de fondo colocados desde Chihuahua.