Alertan por otro paro nacional el 11 de junio; principal afectación sería en Chihuahua

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Treviño Portilla, dio a conocer que hay una amenaza constante de parte de transportistas y agricultores a un paro nacional, este será el que podría afectar principalmente a Chihuahua.

Destacó que los rumores apuntan que el próximo paro nacional se llevará a cabo el próximo 11 de junio en plena inauguración del mundial 2026 en México, será en las principales ciudades donde se dará el mundial, asimismo, los principales líderes de agricultores que darán el paro son de Chihuahua por lo cual alertan de un posible cierre para el estado.

“Primeras afectaciones en Chihuahua ojala sea como la pasada, con mínimos daños a la economía” comentó.

Chihuahua quedaría en un problema, al no recibir productos del sur como la Ciudad de México, el bloqueo se daría en carreteras importantes para el estado e incluso por la frontera como se ha hecho en otras ocasiones, esto dañará a la economía.

Cabe destacar que el líder patronal espera que se den las bases para un arreglo entre el gobierno federal y el sector afectado ya que los transportistas piden seguridad y el sector agrícola pide apoyos.