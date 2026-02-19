Agradece Mario García a quienes lo posicionan como opción para la Alcaldía de Chihuahua

Mario García Jiménez, director de Desarrollo Humano, agradeció a quienes lo observan y posicionan en encuestas rumbo a la Alcaldía en el 2027, sin embargo, no descarta levantar la mano para una contienda electoral, pues afirmó llevar 22 años en el servicio público.

Lo anterior luego de aparecer en una encuesta de Chihuahua Digital, como una opción para gobernar el Municipio en 2027, junto con los aspirantes, César Jáuregui, Santiago De la Peña y Alan Falomir.

“Yo quiero agradecer a quienes nos observan como un perfil que podemos trabajar, bueno, un perfil que trabajamos todos los días por las personas. Justamente como lo acaban de ver, se acaba de acercar una señora. En el día a día la gente nos identifica como personas que podemos resolver. Creo que esa es la asignación que me ha dado el alcalde. Poder estar en una dependencia, con la sensibilidad, con la cercanía y sobre todo encontrarnos solución. Yo agradezco a los medios, a los ciudadanos quienes pues de una u otra manera, me enteré ayer muy noche, alguien me compartió la información y bueno, pues sí, sí, de pronto nos sorprende”.

García Jiménez, dejó claro que su función principal, servir y atender. “Sí lo podemos seguir haciendo, tenemos 22 años en el servicio público. Seguiremos haciéndolo con el mismo ímpetu, el mismo corazón, el mismo compromiso. Me gusta ir a las comunidades a hablar y comprometerme con la gente para resolver lo político que no se compromete y no resuelve, no sirve”.

¿Entonces no descarta levantar la mano? —No descartamos. Estamos en el servicio público y creo que seguir adelante es seguir comprometiéndose. Sin embargo, ahorita tenemos muy clara nuestra encomienda, la que nos da el alcalde. Estamos enfocados en ello, en hacerlo bien y finalmente pues agradecer, llegarán los tiempos en los cuales podemos estar pues viendo en qué condición nos encontramos.