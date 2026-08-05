Vinculan a proceso a detenido por violencia familiar en Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Adolfo R. H., por el delito de violencia familiar, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar y contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria, la tarde del pasado 25 de julio, en el interior de un domicilio que se ubica en la colonia Aldama, el imputado agredió psicológica y patrimonialmente a su esposa.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la respectiva causa penal, determinó que Adolfo R. H. enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, se le fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).