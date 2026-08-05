Por instrucción de Gilberto Loya se capacitan 52 elementos de la SSPE en curso de criminología clínica en Juarez

Un total de 52 elementos de la Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial, así como del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), participaron en el curso de criminología “El Psicópata y el Papel del Poder en el Crimen”, impartido por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las instalaciones de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez.

La capacitación se desarrolló durante la mañana de este miércoles, donde los elementos reforzaron sus conocimientos y habilidades en materia de criminología clínica, aplicada a entornos policiales específicos.

Uno de los temas impartidos fue el análisis de perfiles criminales, que incluyó la identificación de rasgos de personalidad y la comprensión de diversos factores como detonante en la comisión de delitos de alto impacto.

Estas acciones forman parte de la colaboración interinstitucional que impulsa el secretario Gilberto Loya Chávez incrementar la profesionalización de los policías del estado y brindar servicios de mejor calidad y de mayor impacto para la ciudadanía.