Vinculan a proceso a detenido por extorsionan de un locatario en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Brayan F. S., por el delito de extorsión agravada.

En el seguimiento de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, expuso los datos de prueba contenidos en los antecedentes de investigación, así como los razonamientos lógico jurídicos, para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado acudió a las inmediaciones del local comercial en la Ciudad de Chihuahua, atendido por la víctima, adulto mayor, para intimidarlo y exigirle la cantidad de 40 mil pesos, imponiéndole un plazo máximo de hora para entregar el numerario o de lo contrario lo amenazó con causarle daño físico y patrimonial a él o a su familia.

Por medio de los actos de investigación realizados por la representación social y la Agencia Estatal de Investigación se logró la individualizar al imputado y detenerlo con una orden de aprehensión.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad o situación similar de extorsión, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)