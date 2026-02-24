Vinculan a proceso a 146 personas por robo a comercio en audiencias concentradas

Por medio de audiencias concentradas, la Fiscalía de Distrito Zona Centro a través de la Unidad de Investigación del Delito de Robo, ha obtenido la vinculación a proceso de 146 imputados por el delito de robo a local comercial, en casos en el que recibieron el beneficio de la suspensión condicional del proceso.

Lo anterior fue informado en rueda de prensa por el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Araiza Reyes y la Coordinadora de la mencionada Unidad de Investigación, Lic. Melisa Realyvazquez Lozoya.

El 19 de febrero de 2026 se efectuó la tercera audiencia concentrada; previamente, se hace una selección de casos de robos cometidos sin violencia a locales comerciales, para establecer si es procedente a los imputados, la suspensión condicional del proceso.

En casos en los que se recuperan los objetos robados, y, además, los imputados no tienen antecedentes penales y cuentan con un domicilio para ser notificados, se logra que resulten beneficiados con la salida alterna correspondiente.

Al respecto, el Fiscal de Distrito. Dr. Heliodoro Araiza Reyes, señaló que suspensión condicional del proceso, significa que esa persona que fue imputada y vinculada, se le da una oportunidad de que su proceso se pueda suspender siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, que son: reportarse con las autoridades a estar firmando, en ocasiones a someterse a tratamientos de desintoxicación y conseguir un trabajo, entre otros

Señaló, que, en caso de incumplir los requisitos establecidos, se reanuda el proceso en contra del imputado y se le sigue la causa penal, además, si llegan a cometer otro delito, entonces ya no les aplicaría este beneficio y tendrían que enfrentar una consecuencia más gravosa.

Por su parte, la Coordinadora de la Unidad de Investigación, Lic. Melisa Realyvazquez Lozoya, resaltó que estas audiencias concentradas representan una mayor eficiencia y economía en recursos humanos y materiales, ya que, en una sola audiencia con un solo agente del Ministerio Público, un solo Juez y en ocasiones un solo Defensor Público, se pueden tener varias vinculaciones a proceso.

Finalmente, trascendió que se van a continuar realizando audiencias concentradas cada mes, porque se recibe un gran número de detenidos por el delito de robo sin violencia a local comercial, de tal suerte que en lo va del año, suman 27 detenidos.