UNAM termina de forma anticipada contrato con Territorium Life tras anomalías en examen; realizarán auditoría

Ciudad de México. El abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Concha Cantú, informó la terminación anticipada del contrato con Territorium Life, empresa encargada de aplicar el examen de ingreso a licenciatura en línea tras las anomalías presentadas en la prueba.

Sin embargo, aclaró que hasta este momento no reclamarán ninguna sanción o multa contra la empresa porque se realizará una auditoría tecnológica y una auditoría interna sobre el proceso de contratación.

“El fin de esta auditoría tecnológica es para deslindar responsabilidades. No tenemos interés en proteger a la empresa, pero tampoco culpar sin argumentos jurídicos”, subrayó el abogado.

En conferencia de prensa, Concha Cantú aclaró que la empresa encargada de dicha auditoría debe ser especializada para hacer la revisión tecnológica, lo cual fue acordado por la universidad nacional y Territorium Life.

Por su parte, el secretario administrativo, Tomás Rubio, detalló que el monto total pagado a la empresa por la aplicación del examen en línea para bachillerato y licenciatura fue de 69 millones 189 mil 760 pesos. De los cuales, 27.2 millones fueron para los exámenes de 103 mil 221 aspirantes a bachillerato y 41 millones 907 mil 830 por los 158 mil 558 aspirantes a licenciatura.

El abogado aseguró que hasta este momento no tienen certeza legal para reclamar una multa económica, ya que deberán esperar el resultado de la auditoría tecnológica.

Y respecto a los 10 amparos que han presentado aspirantes contra el concurso y que se respete su puntaje, comentó que están en la libertad de presentarlos, pero no garantiza jurídicamente que el juzgado acepté y resuelva a su favor.