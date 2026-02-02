Tras detención del “Águila” colaborarán SSPE en investigación; generador de violencia en Moris

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que se tras la detención del “El Águila” en Coahuila, principal responsable de violencia en Moris.

“Tenemos información que cometieron su detención en el estado vecino de Coahuila en un retén por parte de autoridades federales y estará vinculado a proceso”, comentó.

“El Águila” sería en la zona de Moris y es responsable de un ataque a elementos de la policía estatal en meses pasados en donde murieron 3 elementos en cumplimiento de su deber.

Cabe destacar que debido a estos hechos posiblemente la Fiscalía General del Estado estará dando atención en la investigación por los crímenes que ha cometido el responsable en Chihuahua.