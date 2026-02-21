“Trabajo en equipo fortalece a Ciudad Juárez y a todo el estado”: Mario Vázquez

En Ciudad Juárez, el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, participó en la Toma de Protesta General de Consejeros Comunitarios y en la Asamblea del Adulto Mayor, donde reiteró que la cercanía con la ciudadanía es la base para lograr resultados reales.

“Estar cerca de la gente es la única forma de dar resultados, porque ustedes son los ojos y oídos de nuestras colonias”, expresó el legislador ante líderes comunitarios y representantes sociales, reconociendo su papel fundamental en la construcción de comunidades más fuertes y organizadas.

Durante el evento, el senador destacó la importancia de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado y agradeció el respaldo y liderazgo de la gobernadora Maru Campos. “Haciendo equipo avanzamos más fuerte”, subrayó.

En este mismo sentido, reconoció el trabajo de Austria Galindo, subsecretaría en la frontera de Desarrollo Humano y Bien Común, así como del titular de ésta secretaría, Rafa Loera.

Mario Vázquez aseguró que desde el Senado de la República continuará defendiendo a las familias chihuahuenses, impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo social y mejoren la calidad de vida en las colonias.

“Desde el Senado seguiré defendiendo a nuestras familias. ¡A Chihuahua lo que merece!”, concluyó.