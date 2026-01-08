La temporada de premios 2026 llega con grandes sorpresas en cine, televisión y música, destacando los favoritos rumbo a los Oscar, Golden Globes y Grammy.

La temporada de premios 2026 ha arrancado con fuerza, y los amantes del cine, la televisión y la música ya esperan los eventos más importantes del año. Desde los Golden Globes , que marcan el inicio de la temporada, hasta los Oscar y los Grammy, cada gala celebra lo mejor de la industria del entretenimiento y ofrece momentos icónicos que se convierten en tendencia mundial.

Temporada de premios 2026: todo lo que debes saber sobre los Oscar, Grammy, Golden Globes y más

Golden Globes 2026

Fecha: 5 de enero de 2026

5 de enero de 2026 Lugar: Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, Estados Unidos

Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, Estados Unidos Dónde verlo en México: TNT y plataformas de streaming disponibles en el país

Los Golden Globes son conocidos como “la fiesta de Hollywood del año”, donde se premia lo mejor del cine y la televisión, tanto en producciones estadounidenses como internacionales. La gala suele incluir discursos emotivos, moda de alfombra roja y momentos virales que generan conversación global.

Oscar 2026

Fecha: 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 Lugar: Dolby Theatre, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Dolby Theatre, Los Ángeles, California, Estados Unidos Dónde verlo en México: TNT y plataformas de streaming

Los Premios de la Academia, conocidos popularmente como Oscars, reconocen la excelencia cinematográfica en distintas categorías, desde Mejor Película hasta Mejor Dirección y actuación. Cada año, la ceremonia atrae a miles de espectadores en todo el mundo y es el evento más esperado por la industria del cine.

Grammy 2026

Fecha: 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 Lugar: Crypto.com Arena (antes Staples Center), Los Ángeles, California, Estados Unidos

Crypto.com Arena (antes Staples Center), Los Ángeles, California, Estados Unidos Dónde verlo en México: TNT, streaming en Paramount+

Los Grammy Awards celebran lo mejor de la música a nivel global, abarcando géneros que van desde pop, rock y música latina, hasta jazz y música clásica. La gala incluye presentaciones en vivo, homenajes a artistas legendarios y el reconocimiento a nuevos talentos que marcan tendencia en la industria musical.

Emmy Awards 2026

Fecha: 20 de septiembre de 2026

Lugar: Microsoft Theater, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Dónde verlo en México: TNT y streaming en plataformas autorizadas

Los Emmy Awards reconocen la excelencia en la televisión, incluyendo series dramáticas, comedias, documentales y programas de variedades. La entrega suele combinar entretenimiento, celebridades y momentos emotivos de reconocimiento a la creatividad y producción televisiva.

BAFTA 2026

Fecha: 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 Lugar: Royal Festival Hall, Londres, Reino Unido

Royal Festival Hall, Londres, Reino Unido Dónde verlo en México: BBC América y servicios de streaming

Los BAFTA Awards son los premios más importantes del cine británico, pero también premian películas internacionales destacadas. Se consideran un buen indicador de los favoritos para los Oscars, y su ceremonia combina elegancia, glamour y tradición cinematográfica.

Las películas y actores que podrían arrasar en los Oscar, Golden Globes y más

La temporada de premios cinematográficos de 2026 está calentando motores y varios títulos y talentos ya se perfilan como favoritos para dominar las principales galas del año, desde los Golden Globes hasta los Oscars.

A medida que se van anunciando nominaciones y ganadores en ceremonias previas como los Critics Choice Awards y los SAG Awards, ciertos filmes y actores están destacando como claros contendientes en la carrera hacia las estatuillas más deseadas de la industria del cine.

Una de las películas que ha sobresalido con mayor fuerza es One Battle After Another, dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Esta película ha liderado la temporada con múltiples nominaciones y pronósticos de premios, incluidas varias candidaturas importantes en los Golden Globes y reconocimientos en premios previos; además de ser vista como una firme candidata en categorías clave como Mejor Película y Mejor Director.

En la vertiente dramática, Hamnet ha recibido elogios por su narrativa y actuaciones, con especial atención sobre Jessie Buckley, quien figura como favorita en la categoría de Mejor Actriz gracias a su intensa interpretación. Este reconocimiento se ha visto reforzado por los premios obtenidos en ceremonias previas donde también fue destacada.

Las predicciones de temporada también colocan a Timothée Chalamet como uno de los nombres más fuertes en las categorías de actuación masculina tras su triunfo como Mejor Actor en los Critics Choice Awards por Marty Supreme, lo que lo posiciona como contendiente natural en futuras nominaciones de los Golden Globes y los Oscars.

Otro título que ha generado expectativas es Sinners, que se ha destacado no solo por su impacto narrativo, sino también por su guion y banda sonora, colocándose como uno de los posibles ganadores en categorías de Mejor Guion y Mejor Puntuación Original en las principales premiaciones.

En el terreno de actuaciones de reparto, Jacob Elordi ha llamado la atención tras ganar Mejor Actor de Reparto en los Critics Choice Awards por su papel en Frankenstein, lo que ha incrementado las expectativas de que pueda repetir éxito en ceremonias como los Golden Globes y los Oscars.

Además de estos grandes favoritos, películas como Sentimental Value, The Secret Agent, Blue Moon y Bugonia también están siendo consideradas en múltiples listas de pronósticos, tanto en categorías de actuación como en premio a Mejor Película, reflejando una temporada variada y competitiva para cineastas y actores de diferentes estilos y géneros.