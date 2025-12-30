Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años tras luchar contra la leucemia

La escritora Tatiana Schlossberg anunció su diagnóstico de cáncer terminal en un ensayo de noviembre de 2025.

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg, murió este martes 30 de diciembre a los 35 años.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la JFK Library Foundation en nombre de su familia extendida.

Tatiana Schlossberg muere a los 35 años

Tatiana Schlossberg falleció tan solo un mes después de anunciar su lucha contra la leucemia mieloide aguda.

“Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana”, anunció el martes a través de Instagram la Fundación de la Biblioteca JFK, en nombre de la familia de Schlossberg . “Siempre la llevaremos en nuestros corazones”.

El mensaje fue firmado por su familia: “George, Edwin y Josephine Moran Ed, Caroline, Jack, Rose y Rory”.

En noviembre de 2025, Schlossberg dio a conocer públicamente que había sido diagnosticada con leucemia mieloide aguda en un ensayo personal publicado en The New Yorker. En el texto relató que los médicos detectaron la enfermedad mientras se encontraba hospitalizada tras dar a luz a su segunda hija. Tatiana estaba casada con George Moran desde 2017 y juntos tuvieron tres hijos.

Tatiana Schlossberg (Getty Images)

“‘No podía creer que estuvieran hablando de mí’”, escribió al recordar el momento del diagnóstico, que implicaba quimioterapia intensiva y un trasplante de médula ósea. Señaló que el día anterior había nadado una milla con nueve meses de embarazo y que se sentía en perfecto estado de salud.

Durante su tratamiento, Schlossberg destacó el apoyo constante de sus padres y de sus hermanos, Rose y Jack. En particular, relató que Rose fue compatible para donar células madre y participó en su primera transfusión. “Mi familia ha sostenido mi mano sin titubear mientras he sufrido, tratando de ocultar su propio dolor para protegerme”, escribió.

Tatiana Schlossberg luchaba contra la leucemia mieloide aguda

En sus últimos meses, Tatiana decidió volcarse por completo en su familia, en especial en su esposo y sus hijos. En el ensayo, relató con sensibilidad el apoyo constante de Moran durante su enfermedad y reflexionó sobre la carga emocional de enfrentar un pronóstico de vida limitado, particularmente el temor de que sus hijos no llegaran a recordarla.

Tatiana Schlossberg (Instagram)

Schlossberg era licenciada en Historia por la Universidad de Yale y contaba con una maestría en Historia de Estados Unidos por la Universidad de Oxford. A lo largo de su trayectoria escribió de manera recurrente sobre temas ambientales y, antes de recibir su diagnóstico, trabajaba en un proyecto de investigación enfocado en la conservación de los océanos.

“Mi hijo sabe que soy escritora y que escribo sobre nuestro planeta”, compartió. “Desde que he estado enferma, se lo recuerdo con frecuencia, para que sepa que no solo era una persona enferma”.

Tatiana Schlossberg (Getty Images)

Finalmente, Schlossberg reflexionó sobre lo complejo que resulta vivir plenamente el presente, al permitirse evocar su propia infancia mientras veía crecer a sus hijos, como si ambos momentos de la vida coexistieran de manera simultánea.