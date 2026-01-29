Solicita Julio Salas asignación de un Ministerio Público para la DSPM

Julio Salas González, jefe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que ayer sostuvo reunión con el vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz, donde ellos como Fiscalía solicitaron también intervenir en el tema de la revisión.

Ante la petición de la DSPM, fue un ministerio público asignado a ellos, como Dirección de Seguridad Pública.



Puntualizó que trabajarían con delitos de alto impacto, de robos con violencia y homicidios. También apoyo en que los asesore si es en el tema también de los llenados del IPH.

” Entonces, en eso quedamos y la verdad me pareció muy bien. Estoy en espera de quién me van a asignar el ministerio público y eso nos va a ayudar muchísimo a extensa también todos los temas, si es que hubo alguna falla en las detenciones. Esos son los acuerdos que llegamos”.