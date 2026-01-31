Slim y Salinas Pliego aparecen mencionados en los archivos de Epstein

Ciudad de México.- Los nombres de figuras prominentes de la élite empresarial en México, como Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim, figuran en los documentos recientemente desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos conocidos como los archivos de Epstein.

De acuerdo con la filtración, Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aparece citado en un recordatorio de correo electrónico para una cena privada que tuvo lugar el miércoles 2 de marzo de 2011 en el restaurante L’Opera, en Long Beach, California.

Dicha comunicación fue enviada por John Brockman y en ella se menciona una lista de asistentes de alto perfil que incluye a los magnates tecnológicos Jeff Bezos, Elon Musk y al fallecido financiero Jeffrey Epstein, junto al empresario mexicano.

Por su parte, Carlos Slim Helú es mencionado en los archivos de Epstein dentro de un intercambio de mensajes entre el agresor sexual y Barnaby Marsh, quien discutía sobre viajes a la isla privada de Epstein y estrategias de inversión.

En el texto, Marsh le explica a Epstein su imposibilidad de viajar a la isla en noviembre y reflexiona sobre la falta de riesgo entre “personas con medios” para transformar el mundo, sugiriendo un regreso a la narrativa del “gran hombre”.

Marsh menciona a Slim al referirse a Eric Lander, señalando que el empresario mexicano estaba apoyando ciertos proyectos, lo que a su juicio “sugiere la posibilidad de hacer cosas audaces” en el ámbito de la filantropía o los negocios.

En otra parte de los expedientes, aparece un mensaje críptico con una pregunta directa sobre el magnate de las telecomunicaciones: “¿Me caso contigo o con Carlos Slim?”, aunque el contexto de dicha frase no se detalla en el reporte.

Los archivos de Epstein también involucran a Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, quien presuntamente tenía contacto con el financiero, según se desprende de un documento que data del año 2009.

En dicha comunicación, una persona cercana a Cussi contactó a Epstein para solicitarle ayuda con una transacción inmobiliaria relacionada con un arrendamiento en Eaton Place, una de las zonas más exclusivas de Londres.

El mensaje detalla que Cussi había adquirido el departamento para resguardar su valiosa colección de arte, pero tras una renovación y por asesoría fiscal debido al valor de las obras (3.5 millones de libras), decidió sacar el arte del Reino Unido.

El contacto de Cussi le pedía a Epstein que una entidad externa comprara los 13 años restantes del arrendamiento del inmueble, mencionando que la viuda del exdueño de Televisa estaría dispuesta a aceptar cerca de 2 millones de libras.

Hasta el momento, ninguna de las oficinas de los empresarios mencionados ha emitido una postura oficial sobre estas menciones en los documentos, los cuales continúan bajo análisis por el impacto de los personajes vinculados al caso Epstein.