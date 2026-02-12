Sin luz ni agua en oficinas Agrarias; denuncian omisión del delegado

Joaquín Solorio Urrutia, delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) Chihuahua, fue señalado luego de que personal y usuarios de esta dependencia federal se ven afectados por la falta de luz y agua.



Esto ha mermado los trámites, lo cual causó molestias entre los usuarios que llegan desde lejos a las oficinas ubicadas en la calle Cuarta y Fuentes Mares y se topan con el hecho que “no hay luz” y se les dice, “vuelvan otro día”.

A Entre Líneas se le dijo que el delegado no ha hecho caso de esta carencia, por lo que desde medios de comunicación se le hace el llamado para que se les instale el servicio.



Hasta el mediodía de este jueves aún había molestias tanto por personas que acudían a realizar trámites, hasta de empleados.