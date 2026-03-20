Si vamos juntos, vamos con todo, si no, nada, no nos vamos a bajar si ya existen registros; será responsabilidad del PAN si no hay alianza: PRI

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alex Domínguez, enfatizó que el mensaje que brindará mañana la dirigencia nacional del PAN durante su Consejo Político, es asunto meramente de ellos, pero sí aclaró que en caso de no concretarse una alianza electoral entre el partido tricolor y el panismo, no es porque el PRI no quiera, ya que consideran que las alianzas son la mejor forma de hacerle frente al autoritarismo de Morena.

Sin embargo, el dirigente estatal priista recalcó que no aceptarían coaliciones de facto con el PAN: “si vamos, vamos con todo y si no, nada. Y se claros en otra cosa: no nos vamos a bajar si ya existen registros”.

“Lo que resuelvan mañana es asunto del PAN , no es un asunto nuestro. Nosotros ya tenemos una ruta muy clara, muy definida de lo que vamos a hacer hacia adelante, del futuro que estamos planteando para el PRI. Y lo que yo quiero decirles, lo que suceda mañana es que es un asunto de ellos, no es un asunto nuestro”, recalcó Domínguez.

El dirigente estatal del partido tricolor añadió que “nosotros ya tenemos claro, nosotros ya hemos arrancado, y vamos a seguir trabajando con muchas ganas en todo el territorio estatal y todo el territorio nacional. Y bueno, lo que resuelva el PAN ahora si que es responsabilidad única y exclusivamente de ellos, frente a su militancia y frente a la sociedad de este país”.